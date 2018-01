Il Segreto torna oggi, mercoledì 10 gennaio 2018, con un’altra nuova, avvincente puntata. Per questa settimana, le puntate della soap spagnola verranno ancora trasmesse nella fascia pomeridiana: le puntate serali dovrebbero tornare in onda solo a partire dal 17 gennaio, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali al riguardo. Scopriamo, adesso, cosa rivelano le anticipazioni ufficiali della puntata de Il Segreto di oggi, 10 gennaio 2018. Don Gaspar, venuto a conoscenza della vera identità di Cristobal, cerca di convincere l’ex intendente a partire per Madrid. Cristobal, però, non ne vuole sapere: vuole restare a Puente Viejo per scoprire chi lo ha ingannato, facendogli credere che nella sua casa ci fossero i fantasmi. Cristobal medita vendetta…

Severo, fallito piano che avrebbe dovuto far scappare Cristobal a gambe levate, si rende conto che, forse, la situazione migliore è affrontare l’ex intendente in pubblica piazza, davanti ai suoi concittadini. Severo chiede l’aiuto di Carmelo e di Francisca, e l’occasione per mettere in atto il suo piano si presenta durante la festa organizzata da Onesimo. Carmelo, in quell’occasione, attira Cristobal in piazza. Qui giunge Severo, che affronta il despota.

Le anticipazioni de Il Segreto del 10 gennaio 2018: la disperazione di Camila.

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Camila è sempre più disperata: si accorge che Hernando nasconde qualcosa, e si sente estremamente trascurata. Camila, così, cerca conforto in Nicolas, e tenta addirittura di baciarlo per sentirsi nuovamente una donna desiderata. Nicolas, però, non vuole mancare di rispetto ad Hernando, e rifiuta Camila. Il ricordo della moglie defunta, poi, è ancora troppo forte.

