Laura Freddi è mamma: la prima foto con Ginevra tra le braccia

Il settimanale “Chi” ha fotogafato Laura Freddi con la sua piccola Ginevra, tra le braccia. Lo scatto è stato fatto fuori dall’ospedale insieme al compagno Leonardo D’Amico. Laura Freddi, showgirl ed ex ragazza di Non è la Rai, a 45 anni è riuscita a realizzare il suo sogno più grande: diventare mamma. Laura Fraddi, ha partorito il 3 gennaio 2018, l’annuncio della nascita della piccola Ginevra è arrivato via social il giorno dopo il parto.

La prima foto scattata con Ginevra tra le braccia.

La ex velina è stata fotografata dal settimanale Chi all’uscita dall’ospedale, dove il 3 gennaio è nata Ginevra. Lo scatto immortala Laura Freddi mentre tiene tra le braccia la sua neonata. La showgirl riporta lo stesso scatto sul suo profilo Instagram e non nasconde la gioia di essere finalmente in tre. Al settimanale Chi la showgirl ha dichiarato: “Se penso che solo un anno fa nella casa del GfVip piangevo perché non ero riuscita a diventare mamma non ci posso credere!”. È stata la stessa Freddi il giorno dopo il parto ad annunciare sui social la nascita della bambina. Pubblicando l’immagine della coccarda rosa, ha scritto ai suoi followers “Volevo comunicarvi che ieri mattina (3 gennaio, ndr) alle 9,33 è nata Ginevra con un peso di 3,670!!!. Fu nella Casa del Grande Fratello Vip che Laura rese nota la sofferenza legata al fatto di non avere avuto un figlio. Dopo un aborto spontaneo subito da giovanissima, la Freddi non era più riuscita a rimanere incinta. Confessò tra le lacrime: “Avrei voluto avere un figlio, ora forse è tardi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA