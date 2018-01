Lutto per Raoul Bova. È morto a Rieti il padre, Giuseppe Bova

È morto a Rieti Giuseppe Bova, padre di Raoul Bova. Sospeso tour teatrale. Raoul Bova, 46 anni, attore ha ricevuto la notizia, durante il tour teatrale a cui era impegnato, al fianco di Chiara Francini nello spettacolo Due. A comunicare l’annullamento per «un grave lutto» è stata la direzione del teatro di Brugherio, attraverso la pagina facebook, dove Raoul Bova doveva andare in scena l’8 e il 9 gennaio. Il tour è stato interrotto fino al 10 febbraio quando lo spettacolo tornerà in scena a Ferrara.

Ricordi di infanzia dell’attore Raoul Bova.

L’attore da sempre molto riservato riguardo la sua vita privata, un paio di mesi fa, parlando in tv dei genitori, papà Giuseppe e mamma Rosa, si era lasciato andare sui suoi ricordi d’infanzia. Ospite in una puntata del programma di Maurizio Costanzo aveva detto: «Mio padre è stato un grande uomo» poi aggiunse: «Forse ha fatto lo sbaglio di spingermi a nuotare, mi seguiva tutti i giorni negli allenamenti e questo mi creava un po’ d’ansia. Ma quando gli ho detto che volevo smettere lui ha capito e mi ha detto non è importante il nuoto, è importante che tu faccia qualcosa con tutta la passione che hai. A lui andava bene qualunque cosa». E ancora: «Mio padre è sempre stato una roccia per tutti noi, ma avrei voluto condividere molto di più con lui. È stato un padre perfetto, ma avrei voluto conoscerlo meglio». L’attore, padre di tre figli, Alessandro, 17, e Francesco, 15, nati dal matrimonio con Chiara Giordano, e Luna, 2, avuta da Rocío Muñoz Morales.

