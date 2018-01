Moda e look dei Vip. Il 7 gennaio 2018 al Beverly Hilton hotel, a Beverly Hills, in California, si è svolta la 75esima edizione dei Golden Globes 2018. Uno sguardo ai look del red carpet più belli.

Tutte in un unico non-colore nero: le star meglio vestite.

Il movimento di denuncia contro le molestie sessuali ha trovato sul red carpet dei Golden Globe Awards 2018 la sua espressione stilistica più forte e compatta. Tutte le attrici di Hollywood ieri hanno indossato look total black per esprimere la loro solidarietà femminile a sostegno del women empowerment e per dire basta al silenzio e affermare – attraverso la scelta del nero – che il tempo di tollerare gli abusi, le discriminazioni, le molestie è finito. Nessuna defezione e nessun altro colore sul tappeto rosso quest’anno. Oltre che per ragioni morali l’effetto di questa unanimità è stato spettacolare per una motivazione estetica: il nero è certamente il non-colore più elegante di sempre.

Prima in assoluto in materia di stile la bellissima Jessica Biel, con un abito bustier con scollo a cuore firmato Christian Dior, interamente di tulle drappeggiato sul corpetto e sulla gonna a ruota, dalla scollatura parte un intarsio a forma di luna che scende sul fianco. A completare l’outfit l’alta gioielleria di Bulgari.

Splendido, nel vero senso della parola, l’abito di Gucci indossato da Margot Robbie. In satin con una profonda scollatura a V, maniche con spalline a sbuffo e spacco frontale con una piccola coda, l’attrice ha brillato sul red carpet grazie anche al magnifico ricamo argentato con fiocchi, fiori e foglie.Sensualissimo l’outfit sfoggiato da Jessica Chastain, un abito di velluto della collezione Armani Privé con un’inedita forma a sirena con collo all’americana e inserti di paillettes a disegnare i fianchi. La perfetta forma fisica della protagonista di Molly’s Game e il beauty da vera Jessica Rabbit, non possono che renderla una delle attrici meglio vestite della serata.

Un applauso anche alla giovane Saoirse Ronan, conosciuta per il successo del film Brooklyn del 2015, ha indossato un abito asimmetrico con spalline rinforzate e cut out di paillettes argento, firmato Atelier Versace. Il beauty look iper moderno completano alla perfezione un outfit di chi ha saputo osare.

