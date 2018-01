Vivere l’emozione di rocche e manieri in Emilia-Romagna ed in Toscana proprio in occasione di San Valentino. Per la Festa degli Innamorati, rocche e manieri da fiaba tra i Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli propongono eventi speciali perfetti per le coppie. Se dunque la destinazione scelta è l’Emilia o la Lunigiana per la settimana dal 10 al 18 febbraio, il circuito quest’anno innova il format – aggiungendo alle romantiche cene, opzioni lounge bar, centro massaggi, pernottamenti nelle suites delle torri – in alcuni casi triplicando o quadruplicando le opportunità di scelta della tipologia di evento proprio per soddisfare davvero tutti i gusti.

C’è il San Valentino “tris” alla Rocca di Fontanellato (PR) che quest’anno, per la prima volta, presenta addirittura tre proposte su tre date: quella per i golosi acchiappa incontri con una Cena itinerante con animazione tra le sale della Rocca di Fontanellato dove gusto e sapori solleticano i sensi (sabato 10 febbraio); quella per i sognatori, romantici amanti dell’arte con la possibilità di prenotare una visita esclusiva per coppie, ovvero 15 minuti da soli nella Saletta del Parmigianino (domenica 11, mercoledì 14 e domenica 18 febbraio); quella per chi è in cerca di un brivido, difatti si ripercorrono i segni di Un Amore di Fantasma e scoprirete di chi si tratta, se è realtà o leggenda (sabato 17 febbraio)!

E poi c’è l’elegante San Valentino nel Castello Incantato al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR), in due diverse date (sabato 10 febbraio e mercoledì 14 febbraio), con cena romantica ed esclusiva, accompagnata da una speciale visita del maniero illuminato da miriadi di candele, tra giochi di luce e tenui note musicali che daranno vita agli antichi affreschi, e la possibilità di dormire nella torre quattrocentesca.

C’è il San Valentino Chateau en Amour al Castello di Gropparello (PC) che si fa addirittura in quattro (11-12-13-14 febbraio): vi offre la visita con degustazione ispirata al tema dell’Amore nell’età medievale con degustazione di bollicine e menù light in versione Lounge Bar; la visita al castello con pranzo alla Taverna Medievale; la cena con spettacolo di burlesque e danze per chi strizza l’occhio alla seduzione e visita notturna al castello per chi lo desidera. Per chi lo desidera è possibile, inoltre, dormire nella Torre del Barbagianni.

C’è il San Valentino da sogno, dallo stile unico e raffinato in una location di charme, il Castello di Rivalta (14 febbraio) in provincia di Piacenza, abbracciato dal borgo medievale autentico che offre visita guidata al Castello, cena romantica a lume di candela con menù fisso a scelta tra tre luoghi simbolo “Antica Locanda del Falco”, “La Rocchetta” o al Bistrot Castello di Rivalta. Anche in questo caso c’è la possibilità di integrare con un pernottamento all’hotel Residenza Torre di San Martino, con aperitivo presso Bar “Caffè di Rivalta” oppure con trattamenti e massaggi presso il centro benessere di Residenza Torre di San Martino.

C’è il teatro con Ciran de Bergerac che entra alla Rocca di Sala Baganza (PR), una commedia sperimentale in quattro quadri tradotta in idioma emiliano ispirata all’opera Cyrano de Bergerac di E. Rostand (domenica 18 febbraio).

Festa di San Valentino nei Castelli della Lunigiana: dodici tappe a Pontremoli!

In Lunigiana, a Pontremoli, è in programma sabato 10 febbraio, tutto il giorno, il TourDay il tour enogastronomico più divertente d’Italia che strizza l’occhio un po’ al Carnevale e un po’ a San Valentino. Dodici tappe alla scoperta dei prodotti tipici di Pontremoli, tra testaroli, torta d’erbi e Amor, per trascorrere una giornata tra gusto e competizione. Con possibilità di visitare su prenotazione obbligatoria anche Villa Dosi Delfini, oltre al Castello del Piagnaro.

Ci sono, poi, le classiche visite guidate nei saloni affrescati o lungo i camminamenti di ronda by night ed i percorsi con animazioni che rievocano storie di amanti, baci celebri, passioni indimenticabili. Ci sono gli aperitivi per le coppie più giovani con degustazioni di vini particolari dove, in alcuni casi, il 14 febbraio ti regalano un coupon con una offerta speciale, una facility, per chi si sposa nel 2018 in castello.

