Uomini e Donne: la scelta di Paolo Crivellin. A Uomini e donne potrebbe essere il momento per Paolo Crivellin di fare la sua scelta finale. Le ultime anticipazioni su Uomini e donne svelano che nella prossima puntata del trono classico su Canale 5, andrà in onda un colpo di scena finale riguardo alla scelta di Paolo Crivellin. Non mancheranno le polemiche sia in studio che sui social. Il tronista ha confessato di non avere le idee chiare circa il nome della corteggiatrice con la quale intende vivere la sua storia d’amore al di fuori dalla trasmissione. Una notizia che susciterà stupore e bufera in studio, visto che le due corteggiatrici si aspettavano che Paolo rivelasse il nome con la quale intraprendere una relazione d’amore.

Colpo di scena durante la scelta di Paolo Crivellin a Uomini e Donne.

Le due corteggiatrici per il tronista torinese sono Angela e Marianna, le quali però sembra non siano riuscite a far scattare quel qualcosa in più per il tronista.Paolo ha deciso di prendersi ancora un po’ di tempo prima della scelta finale ammettendo di non avere ancora le idee chiare. Una dichiarazione che non ha convinto le corteggiatrici, le quali hanno preferito non andare oltre e non aspettare la nuova decisione di Paolo, preferendo lasciare lo studio di Uomini e donne senza perdere ulteriore tempo. Un colpo di scena per Paolo Crivellin, che si ritrova senza più corteggiatrici. Nonostante lui stesso ad aver ammesso che non intendeva fare la scelta, solo che vorrebbe ancora un po’ di tempo per riflettere e capire.

