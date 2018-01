Anticipazione delle nuove puntate registrate del Trono Over. Il 4 gennaio si sono registrate le nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Vediamo insieme cosa accadrà durante la puntata.

Uomini e Donne, Trono over: Gemma e Giorgio.

Maria De Filippi lancia un filmato che riassume l’ultimo incontro in studio fra Gemma e Giorgio. Nonostante Gemma non abbia tenuto nascosto il suo interesse per Giorgio, sta continuando a conoscere anche Raffaele. Interviene Valentina che dichiara, Gemma non è assolutamente interessata a Raffaele e ovviamente nasce un’ accesa discussione. Ida invece sostiene che Gemma esca con Raffaele solo per far ingelosire Giorgio. Poi nel mezzo della discussione Gemma accusa Tina di essere gelosa di lei e l’atmosfera in studio si accende.

Trono over: Ida e Riccardo.

Successivamente, la puntata si concentra su Ida. Inizia un filmato riassuntivo del suo tintinnare tra Sossio e Riccardo. Nell’ultima puntata avevamo visto la ragazza “lasciare” Sossio per concentrarsi solo su Riccardo. Sembra che Ida abbia cambiato idea subito dopo la registrazione, decidendo di riprendere i contatti anche con il campano. Entra in studio anche Riccardo, per niente felice di quest’ultimo sviluppo. Ida non vorrebbe interrompere con lui ma il ragazzo la mette davanti a una scelta mentre Maria complica ulteriormente la situazione, rivelando che lei ha contatti anche con Angelo.

Riccardo, chiede a Maria di andare nel backstage con Ida per un chiarimento. Nel frattempo parte un doppio momento ballo in studio: uno “classico” e uno “speciale”, tra Gemma con Giorgio sulle note di Fidati ancora di me di Alessandra Amoroso. Il ballo finisce con una sorpresa. Subito dopo Riccardo e Ida tornano in studio. Si sono finalmente chiariti e la decisione è presa: lei continuerà a conoscere esclusivamente lui.

