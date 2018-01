Albano Carrisi e Romina Power, le ultime news ad oggi 11 gennaio 2018!

Albano e Romina, le ultime news. Albano Carrisi e Romina Power sono passati da essere marito e moglie a sentirsi come fratello e sorella. A raccontarlo è stato lo stesso cantante pugliese in un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera‘. Parlando con il quotidiano Al Bano ha spiegato cosa è cambiato nel rapporto con la madre dei suoi figli Yari, Romina Jr. e Cristel: “Artisticamente non è cambiato nulla. Sono cambiate le circonferenze. Entrambi abbiamo qualche chilo in più”.

Albano racconta al Corriere della Sera il nuovo rapporto con Romina Power.

Poi ha aggiunto: “Siamo come fratello e sorella. Sono circa 20 anni che non stiamo assieme ma abbiamo attraversato il brutto e il bello della vita. Adesso c’è un rispetto speciale fra noi”.

Secondo Carrisi lui e la Power sono rimasti nei cuori del pubblico italiano e non solo. “Nonostante l’abuso di gossip la gente ci ama ancora per l’essenza”, ha continuato. In effetti sulle copertine di molti settimanali, specialmente quelli acquistati dalle generazioni più avanti con gli anni, viene stampata molto spesso la faccia di Al Bano e della sua ex moglie. “Mi dedicano 4-5 copertine alla settimana. Un giornale dice una bugia, un altro la cavalca. Li muove il dio denaro”, ha commentato lui.

