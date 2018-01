Arisa battibecca con Levante sui social. Arisa ha deciso di cambiare look, passando dal taglio di capelli cortissimo che l’ha sempre caratterizzata finora, ad una pettinatura con capelli lunghissimi e lisci. Avrà delle extension o una parrucca, poco importa, quello che è certo è che il cambiamento le ha giovato ed ora è molto più femminile ed affascinante. Il popolo del web si è diviso tra favorevoli a contrari questa scelta, ma qualcuno, in particolare non ha gradito la nuova Arisa: la collega Levante.

Levante critica il nuovo look di Arisa.

Se si affiancano le foto di Levante e di Arisa nella nuova versione, è impossibile non notare una sorta di somiglianza tra le due. Il particolare non è sfuggito all’ex giudice di X Factor che ha pubblicato una stories Instagram per sottolineare in maniera polemica la cosa.”C’è una cosa che mi ha fatto riflettere: la colazione. Io amo fare colazione con dei cereali al cioccolato di cui non dirò il marchio. E ieri non trovavo la mia scatola, quella del marchio che preferisco e mi sono dovuta accontentare di una… imitazione”. E poi aggiunge:”Di una brutta imitazione. E allora io dico: ma perché non ti fai il cereale tuo invece di copiare gli altri?”, ha affermato Levante in un video.

Non si è fatta attendere la risposta di Arisa sempre via Instagram. “Sai quanti cereali sottomarca ti devi mangiare ancora?”. Ed ancora:”Fai la brava tesoro: un conto sono i giornalisti, ma se ti ci metti pure tu”. E di qui altri video in cui Arisa sottolinea che Levante non è la sola ad avere adottato quel look. E poi , riprendendo il motto “Girl power” adottato da Levante, ha scritto polemicamente:”Non aggiungo altro… come a far notare che la solidarietà tra donne, a volte passa anche da questo”. Lo scontro tra le due cantanti è terminato con due video con i quali è avvenuta la riappacificazione.

