Le nuove foto dal set di Avengers 4 hanno rivelato una serie di particolari su Captain America. Dal set di Avengers 4, sequel ancora senza titolo di Avengers: Infinity War, sono uscite alcune nuove foto che svelano un grosso spoiler su Captain America. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Nuove foto dal set di Avengers 4.

Nelle foto pubblicate da Just Jared, mostrano i quattro attori sul set, Chris Evans, Robert Downey Jr., Paul Rudd e Mark Ruffalo nelle loro tenute da supereroi. Nelle immagini, in particolare, notiamo Chris Evans con il costume del primo film su Captain America. Nell’immagine postata da TMZ e Just Jared viene mostrato Chris Evans nei panni di Captain America, svela che sarà proprio l’Avenger simbolo dell’America a morire in Avengers 4. TMZ ha mostrato questa foto perché rappresenta una scena girata per il sequel di Infinity War, e quindi la presenza del supereroe significherebbe che Capitain America sopravvive alla battaglia contro Thanos.

Però, la scena potrebbe essere un flashback, in quanto Captain America indossa il suo costume classico di Captain America – Il primo Vendicatore, e ciò potrebbe significare la sua morte in Infinity War. Si può dunque ipotizzare che Steve Rogers deve scendere di nuovo in battaglia al fianco dei suoi amici, e dismessa la barba da Nomad e il costume scuro da combattimento, assume forse per l’ultima volta, l’identità di Cap, probabilmente rubando dal museo il suo costume originale. Altri indizi però suggeriscono il contrario. La co-star di Chris Evans, Paul Rudd, che interpreta Ant-Man, nella seconda foto, indossa il costume del suo personaggio. Tutto è un gran mistero e lo sarà fino all’uscita dei film. Appare strano che La Marvel svelì uno spoiler enorme come la morte di uno dei suoi superoi. Rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.

