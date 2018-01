Le ultime news gossip su Daniele Bossari: la scommessa con Luca Onestini. Daniele Bossari, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 2017, sta preparando il suo matrimonio con la compagna Filippa Lagerback. Nonostante gli impegni che le nozze richiedono, Daniele non dimentica le scommesse fatte con gli amici. Nella Casa del Grande Fratello Vip 2017, infatti, Bossari e Luca Onestini hanno fatto una scommessa: in caso di vittoria, Daniele si sarebbe dovuto rasare i capelli a zero. I patti sono stati rivisti (Oggetto della scommessa non sono più i capelli), e Daniele ha adempiuto a quanto stabilito con Luca: ha fatto la ceretta al petto. Ad aiutare Bossari in questa ardua impresa sono state Filippa e la figlia Stella: la conduttrice ha aiutato il compagno a fare la ceretta, e Stella ha ripreso tutto con lo smartphone, realizzando una simpatica diretta su Instagram. Luca Onestini, divertito, ha commentato l’impresa dell’amico, e ha chiesto ai suoi seguaci se sono rimasti soddisfatti dell’adempimento di Bossari: nel caso di risposta negativa, Daniele dovrà fare la ceretta anche alle gambe!

Amore al capolinea tra Eleonora Pedron e Tommy Vee?

Gli ultimi rumors rivelano che l’idillio tra Eleonora Pedron e Tommy Vee sia giunto al capolinea. A dare la notizia è il settimanale Chi. Sulla rivista diretta da Alfonso Signorini si legge che la bella showgirl, per le feste di Natale, è andata a New York. Con lei non c’era Tommy, ma l’amico Riccardo Grande Stevers. Per ora i diretti interessati non hanno confermato la notizia.

Chiara Ferragni e Fedez attendono la nascita di Leone negli USA.

La gravidanza di Chiara Ferragni sta per giungere al termine: tra circa tre mesi la fashion blogger potrà abbracciare il suo “baby raviolo”. Sui social, Chiara mostra ai seguaci il suo pancino, e fa sapere che, durante la gravidanza, ha preso 8 chili e che il suo piccolo Leone pesa già un chilo. Alcuni followers invitano Chiara a mangiare un po’ di più perché la pancia appare piccina, ma la bella influencer rassicura tutti: per un bimbo al settimo mese, un chilo è il peso giusto. Chiara e Fedez stanno vivendo questi ultimi mesi di gravidanza negli States: il parto avverrà ad Aprile, in California.

