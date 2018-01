Oggi, giovedì 11 gennaio 2018, ha inizio l’undicesima serie di Don Matteo, fortunata fiction Rai vincitrice di ascolti record. Don Matteo 11 porta con sé grandi cambiamenti, a partire dal cast: non ci sarà il Capitano Giulio Tommasi, e non ci sarà la sua fidanzata e nipote del maresciallo Cecchini Lia. A Spoleto arriva, al posto di Tommasi, una donna… Svelati alcuni dettagli sui personaggi di Don Matteo 11, scopriamo ora quali sono le anticipazioni ufficiali della prima puntata in onda su Rai 1 stasera, 11 gennaio 2018.

Le anticipazioni della prima puntata di Don Matteo 11: l’arrivo di Anna Olivieri.

A Spoleto, dopo la partenza di Giulio Tommasi, è in arrivo il nuovo Capitano dei Carabinieri, e Cecchini è molto triste: nonostante i continui battibecchi, il Maresciallo è legatissimo a Giulio, che considera come un figlio. Don Matteo invita Cecchini a non essere triste e gli consiglia di fare la conoscenza del nuovo Capitano: sicuramente un uomo dell’esperienza di Cecchini sarà prezioso al nuovo arrivato. Il Maresciallo entra in caserma, e scopre che il nuovo Capitano è una donna: Anna Olivieri, giunta a Spoleto per raggiungere il suo fidanzato, l’avvocato Giovanni Santucci.

Le anticipazioni di Don Matteo 11 rivelano che nascono subito delle incomprensioni tra Cecchini e Anna Olivieri: il Maresciallo è convinto che Anna lo voglia sostituire con una donna. Cecchini, così, si impegna per essere efficiente al massimo… Anna Olivieri non è l’unica new entry: a Spoleto arriva anche il nuovo PM. Si tratta di Marco Nardi, un uomo che, per ragioni personali, si dimostra molto scontroso nei confronti delle donne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA