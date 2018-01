Stasera, giovedì 11 gennaio 2018, torna su Rai 1 la nuova serie, l’undicesima, dell’amata fiction con Terence Hill Don Matteo. La serie fu trasmessa per la prima volta il 7 gennaio 2000, quindi il ritorno in tv è in concomitanza con i festeggiamenti per un compleanno importante. Sono tante le novità di questa stagione. Le anticipazioni ufficiali rivelano che a Spoleto arriva un nuovo Capitano… anzi una Capitana: un’ufficiale donna, giovane, bella e preparata, ed un nuovo PM. Ma le novità per Cecchini e Don Matteo non sono finite. A stravolgere la vita del Maresciallo arriverà anche un bambino, legato misteriosamente al suo passato. Un nuovo arrivo che metterà a dura prova la pazienza di Cecchini, che si troverà a fare da nonno e da padre a questo piccolo uragano. Don Matteo si dovrà confrontare anche con Sofia, una ragazzina di 16 anni, che ha un passato di grande sofferenza ed è in piena ribellione adolescenziale.

Le anticipazioni della prima puntata di Don Matteo in onda stasera, 11 gennaio 2018.

Stasera vedremo la prima puntata di Don Matteo 11. Conosceremo Sofia, una sedicenne indagata per l’omicidio del suo tutore. Disperata e spaventata, Sofia scappa, ma Don Matteo accorre in suo aiuto e la ospita in canonica. Il Maresciallo Cecchini, invece, deve fare i conti con il nuovo Capitano Anna Olivieri, giunta a Spoleto per raggiungere il suo fidanzato, l’avvocato Giovanni Santucci. Cecchini è convinto che la Olivieri voglia metterlo da parte per far subentrare un’altra donna, così si dà da fare per dimostrare di essere un Maresciallo efficiente ed insostituibile.

Don Matteo, le anticipazioni della seconda puntata in onda giovedì 18 gennaio 2018.

Scopriamo, ora, cosa accadrà durante la seconda puntata in onda giovedì prossimo, 18 gennaio 2018. Il Maresciallo Cecchini è costretto a riaprire quella che è la più grave ferita della sua vita, e si trova a fare i conti nuovamente con la morte della figlia Patrizia. I carabinieri indagano sull’aggressione di una donna che era rimasta coinvolta nello stesso incidente stradale in cui Patrizia perse la vita. Il piccolo Cosimo, figlio della donna aggredita, viene accolto nella canonica da Don Matteo, e troverà nel Maresciallo un nonno affettuoso ed esemplare. L’affetto tra il bambino e Cecchini cresce sempre di più, ma il Maresciallo non sa che in realtà Cosimo è suo nipote…

© RIPRODUZIONE RISERVATA