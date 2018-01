Guida tv completa di giovedì 11 gennaio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 ore 21:25, andrà in onda Don Matteo 11, con gli episodi L’errore più bello e scene da un matrimonio. A Spoleto c’è grande fermento per l’arrivo del nuovo Capitano, dopo il trasferimento di Giulio Tommasi. Cecchini è molto triste per la partenza di Tommasi, ma sa che potrà essere di grande aiuto, grazie alla sua esperienza, al nuovo Capitano, che si rivela essere una delle poche donne ufficiali dell’Arma: Anna Olivieri. Su Rai 2 va in onda Le spose di Costantino, il nuovo docureality di Rai 2. Su Rai 3 ore 21:20 vedremo il nuovo programma di Michele Santoro M.

La guida tv di questa sera giovedì 11 gennaio 2018 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Ecco la nostra guida Tv sulla prima serata delle principali emittenti con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset. Su Rete 4 alle ore 21.20 vedremo la trasmissione Quinta colonna. Su Canale 5 andrà in onda il film San Andreas. In seguito a un violento terremoto in California, provocato dalla faglia di Sant’Andrea, il pilota di un elicottero dei soccorsi intraprende un disperato e rischiosissimo viaggio da Los Angeles a San Francisco, nel tentativo di salvare la figlia.

Su Italia 1 vedremo il film di Aldo, Giovanni e Giacomo Chiedimi se sono felice. Giacomo è un doppiatore di serial e telefilm, Aldo fa la comparsa al teatro dell’Opera, Giovanni ha il ruolo di statua vivente in un centro commerciale. I tre sono molto amici, ma l’arrivo di Marina porta gelosie tra gli amici. Secondo le anticipazioni della Guida Tv, su La7 va in onda il programma Piazzapulita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA