Il Segreto torna puntuale oggi, giovedì 11 gennaio 2018, con una nuova puntata ricca di colpi di scena. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata odierna della soap spagnola. Severo in pubblica piazza ha raccontato a tutti i suoi concittadini cosa ha realmente fatto Cristobal, e svela anche dalla messinscena della morte di Candela e del bambino. Scagiona, inoltre, Carmelo, che riceve le scuse da tutti. Cristobal, intanto, va su tutte le furie, e promette vendetta. La festa di San Mamerto, intanto, prosegue nel migliore dei modi: si respira un clima allegro, e si svolge la gara di bellezza. A vincere il concorso è Beatriz, che finalmente riesce a godersi qualche attimo senza pensare a Matias ed al dolore che prova per averlo perso per sempre.

Le anticipazioni de Il Segreto dell’11 gennaio 2018: Lucia non si arrende.

Le anticipazioni ufficiali de Il Segreto rivelano che le cose tra Hernando e Camila sembrano iniziare ad andare per il verso giusto, e ciò fa andare su tutte le furie Lucia, che si rende conto che Hernando non prova nulla per lei. Nonostante Dos Casas abbia cercato di allontanarla più volte, Lucia non si dà per vinta: cerca ancora di conquistare Hernando con tutti i mezzi a sua disposizione, anche se non troppo onesti. La cubana decide di prendere del veleno, e cade a terra prima di sensi. A trovarla è la povera Camila, che chiede aiuto ad Hernando.

