Terremoto in Honduras. E’ stata registrata alle 20:51 di ieri, ora locale (le 3:51 ora italiana) una scossa di terremoto di magnitudo 7,6 nel mar dei Caraibi, tra l’Honduras e le isole Cayman. Nella giornata di ieri era stato diramato un allarme tsunami, poi rientrato. Al momento non sono state segnalati danni rilevanti a persone o ad edifici. Il presidente Juan Orlando Hernandez tramite Twitter ha rassicurato la popolazione, affermando che l’Honduras ha attivato il suo sistema di emergenza ed ha chiesto alle persone di mantenere la calma.

Isola dei famosi 2018, la prima puntata è a rischio?

Manca davvero poco all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei famosi, la cui prima puntata è stata fissata per il 22 gennaio 2018. Se malauguratamente la scossa di terremoto registrata ieri non fosse un episodio isolato, la prima puntata del reality potrebbe essere davvero a rischio. Le zone in questione, infatti, sono a rischio tsunami, proprio come quello che si è temuto potesse abbattersi ieri.

Frattanto Stefano De Martino, inviato dell’Isola dei famosi 2018, ha fatto sapere tramite Instagram che il volo da Miami era stato stato soppresso e che si doveva mettere alla ricerca di un hotel. De Martino ha sdrammatizzato la vicenda chiedendo ai fan dove potesse recarsi per andare a cenare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA