Masterchef, stasera su Sky Uno va in onda la quarta puntata. Torna stasera, giovedì 11 gennaio 2018, una nuova puntata di Masterchef, in onda su Sky Uno a partire dalle ore 21.15. Quella che vedremo stasera è la quarta puntata del famoso talent culinario. La scorsa settimana sono arrivati i primi verdetti, che hanno decretato l’eliminazione di Simonetta e di Tiziana. Si è tenuta, inoltre, la prima prova esterna, che si è giocata a Bologna. La scelta della squadra rossa e del menù è toccato a Giovanna, vincitrice dell’Invention Test. I componenti rimasti (i blu) hanno eletto Davide proprio capitano. La vittoria è stata della squadra blu, ed i rossi sono andati al Pressure Test. Scopriamo, ora, quali sono le anticipazioni ufficiali della quarta puntata di Masterchef in onda stasera, 11 gennaio 2018.

Le anticipazioni della punutata dell’11 gennaio di Masterchef 7: l’esterna a Milano.

Stasera, 11 gennaio 2018, andrà in onda la quarta puntata di Masterchef Italia 7. Troveremo nuovamente i giudici Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, che metteranno nuovamente alla prova i 18 chef amatoriali rimasti in gara. Gli aspiranti saranno attesi da una nuova Mystery Box, e, alla fine dell’Invention Test, vedremo chi dovrà lasciare Masterchef. Ci sarà una nuova prova esterna, e stavolta la città prescelta è Milano. I 18 chef dovranno preparare pietanze della cucina italiana rivisti in chiave orientale per 100 cittadini di origine cinese.

