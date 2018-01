Manca poco meno di un mese per la kermesse più attesa dell’anno il Festival di Sanremo. Qual è sarà il look della conduttrice Michelle Hunziker? L’edizione 2018 andrà in onda dal 6 al 10 febbraio presso il Teatro Ariston. Il direttore artistico e presentatore, di questa 68esima edizione è Claudio Baglioni, affiancato da Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker. I nomi dei due co-conduttori sono stati ufficializzati durante la conferenza stampa al teatro del Casinò. Ha dichiarato la presentatrice: “Che emozione. Posso dire che sono davvero davvero davvero gasatissima”, mentre l’attore ha confessato: “Per me è un nuovo battesimo”.

Qual è sarà il look della conduttrice Michelle Hunziker?

Un’anticipazione del look sfoggiato dalla Hunziker lo abbiamo avuto durante la prima conferenza stampa della 68esima edizione del Festival di Sanremo 2018. Dove abbiamo visto, Michelle Hunziker, al fianco di Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino, entrambi molto eleganti in un suit grigio. Il cantante, Claudio Baglioni in doppiopetto e maglia a collo alto, l’attore, Pierfrancesco Favino, invece in un look più casual con blazer aperto e camicia nera.

Michelle Hunziker, invece, è apparsa davanti ai giornalisti e i fotografici presenti con un total look Trussardi composto da trench in pelle rossa, camicia floreale e jeans leggermente svasati. Dunque, colore e contrasti vivaci che hanno attirato l’attenzione. Che indosserà Michelle Hunziker sul palco dell’Ariston durante le serate del festival di Sanremo? Quale stilista o stilisti vestiranno la Hunziker? Sceglierà Versace a Valentino? Come fece nel 2007. Oppure sceglierà esclusivamente Trussardi? Non ci resta che attendere l’inizio del Festival di Sanremo per ammirare la bella e simpatica Michelle Hunziker.

