Sanremo 2018, al fianco di Baglioni, Hunziker e Favino, spunta il nome di una quarta conduttrice. Il Festival di Sanremo 2018, che andrà in onda dal 6 al 10 febbraio in diretta su Rai 1, sarà condotto da Claudio Baglioni, con Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker. Nelle ultime ore si è diffusa un’indiscrezione che accanto ai tre conduttori ufficiali ci sarà una quarta conduttrice. Tale notizia è stata lanciata dal Corriere della Sera dove si legge: “il nome che circola è quello di Ilaria D’Amico”. La conduttrice di Sky potrebbe arrivare all’Ariston come secondo volto femminile al fianco di Michelle Hunziker.

Programma de la 68esima edizione del Festival di Sanremo 2018.

La 68esima edizione del Festival di Sanremo 2018 si dividerà, come sempre, in cinque serate. Nella prima serata, i 20 artisti attualmente in gara si esibireranno. Nella seconda serata ci sarà esibizione di 10 cantanti Big e 4 Nuove Proposte. Durante la terza serata, vi saranno le altre dieci canzoni dei Big e le rimanenti 4 delle nuove proposte. Nella quarta puntata, vi sarà la serata dedicata alle 20 canzoni in gara ma riarrangiate, quindi niente più cover, e l’interpretazione delle Nuove Proposte con proclamazione del vincitore.

Nella quinta e ultima serata, invece, ci saranno tutti e 20 gli artisti che interpreteranno nuovamente i brani e nella tarda serata, sarà proclamata la canzone vincitrice e il secondo e terzo posto. Tra gli ospiti musicali, pare certa la presenza dei Negramaro, Laura Pausini, Biagio Antonacci, Liam Gallagher e del trio Nek, Pezzali e Renga Molto probabilmente ci saranno anche i Thirty Seconds to Mars, Bocelli, Sting e Renato Zero.

