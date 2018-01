Tagli e colorazioni capelli 2018, i nuovi trends. Dopo make up e scarpe, il grande trend del nude arriva anche sui capelli e le star ne vanno pazze. Come ci hanno insegnato i grandi make up artist e Christian Louboutin, c’è un nude giusto per ciascuno di noi. Proprio come il miglior fondotinta che si adatta all’incarnato, i capelli dal biondo al castano assumono sfumature nei toni del beige per armonizzarsi con il colorito.

Trends e Colorazioni capelli: il beige hair e nude hair, un colore di compromesso tra biondo e castano!

È una delle ultime tendenze in fatto di “hair coloring“. Sulle passerelle ha spopolato solo di recente, mentre numerose star la interpretano già da lungo tempo. I capelli nude o beige rappresentano il giusto compromesso tra un biondo che regala luminosità e un castano che controbilancia donando intensità. Dal biondo cenere al nocciola chiaro passando per il caramello e per il biondo vaniglia, il segreto sta nel mix. Sta nell’equilibrio tra toni caldi e freddi capace di armonizzarsi con la carnagione di ciascuna, dato che tono e sottotono della pelle mutano notevolmente da donna a donna. Un’eccellente colorazione beige o nude sarà quindi realizzata su misura al fine di valorizzare il personale colorito. Ispirato al “no make-up, make-up” che ancora domina in ambito beauty, questo trend piace senza riserve.

Le star che amano il beige!

Gigi Hadid di recente ha abbandonato il biondo californiano per una sfumatura di capelli nude più naturale, in una tonalità a metà tra il biondo scuro e il castano chiaro dorato. Prima del recente taglio drastico, rasato e color platino, Cara Delevingne prediligeva i capelli beige che si armonizzavano alla perfezione con il suo incarnato, miscelando tonalità di biondo cenere chiare e scure.Jennifer Lopez è da sempre una grande fan dei beige hair e del trucco in tinta. Jessica Alba ha i capelli color nocciola chiaro, dello stesso tono del suo incarnato. Amanda Seyfried armonizza il suo colorito rosato con capelli di tonalità blushing nude, miscelando varie sfumature di biondo freddo, color vaniglia e rose gold.

