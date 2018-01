Le migliori offerte di Tim, Vodafone, Wind e Tre. I principali operatori telefonici italiani Tim, Vodafone, Wind e Tre Italia propongono nuove offerte da poter attivare in questo mese, per chi decide di richiedere la portabilità del proprio numero verso questi operatori. Vediamo insieme i dettagli delle offerte.

Le migliori offerte: Tim, Vodafone, Wind e Tre Italia.

Le offerte proposte dai quattro operatori sono incentrate sulle chiamate verso i numeri fissi e mobili nazionali e giga di internet a 4G. La Tim offre la possibilità di attivare Tim Ten GO, che include 1000 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 10 Giga di internet in 4G al costo di 10 euro ogni quattro settimane. L’offerta è attivabile per i clienti provenienti da Wind, Tre Italia, PosteMobile e Fastweb. La promozione è disponibile in tutti negozio Tim e online tramite il servizio ‘Passa a Tim con Operatore’.

La Vodafone offre Special 7GB che prevede 1000 minuti verso tutti i numeri nazionali, 1000 sms verso tutti e 7 Giga di internet in 4G al costo di 10 euro ogni quattro settimane. L’offerta è rivolta soltanto ai clienti provenienti da Tre Italia. Disponibile in tutti Vodafone Store o Vodafone Point che aderiscono alla promozione.

Invece, la Wind offre la Wind Smart 7 Gold Limited Edition a soli 7 Euro ogni quattro settimane, dove sono inclusi 1000 minuti verso tutti i numeri e 10 Giga di traffico in 4G. Promozione dedicata ai clienti che decidono di attivare una nuova sim e coloro che desiderano richiedere la portabilità del proprio numero, provenienti da qualsiasi operatore. Per l’attivazione on line, occorre collegarsi al sito ufficiale della wind.

Infine la Tre offre Tre ALL-IN Start, la promozione prevede 500 minuti verso tutti, 500 sms verso tutti e 5 Giga di internet in 4G con GigaBank al costo di 5 Euro mensili. L’offerta è attivabile per tutti i clienti provenienti da qualsiasi operatore, e per poterla attivare bisogna recarsi alla pagina ufficiale di Tre Italia.

