Anticipazione nuova puntata trono over di Uomini e Donne. Oggi 11 gennaio 2018 andrà in onda su Canale 5 alle 14:45 nuova puntata di Uomini e Donne. Vediamo cosa accadrà oggi durante la puntata del trono over che andrà in onda.

Giorgio ha incontrato Maria Gabriella. Lui ha detto alla produzione che Maria Gabriella rimarrà. Bruna dice che Giorgio invece di baciare Gemma dovrebbe tenerla a distanza. Maria De Filippi chiarisce che era Gemma a chiedere un bacio, mentre Giorgio era imbarazzato. Mentre Bruna continua ad attaccare, Maria lancia il video del ballo con l’audio aperto. Maria Gabriella e Giorgio ballano insieme. Tra Annamaria e Alfredo le cose non sono andate come previsto: lui non ha mantenuto la promessa di corteggiarla, ma Gianni annuncia che la redazione possiede delle foto di lei con Raffaele a Napoli. Lei dichaira che sono solo amici: secondo la conduttrice la dama dovrebbe fare chiarezza.

Ida si sente con Riccardo da un mese, con Sossio da una settimana. Proprio con Sossio ha cenato insieme di recente, ma in studio balla con Riccardo. Poi si ritorna ad Annamaria e Alfredo: Maria le propone di lasciare lo studio per passare la serata insieme, lei rifiuta e annuncia il suo ritiro. Invece, per Carmine e Anna è amore: sono in studio per salutare tutti in via definitiva. Emy e Francesco si sono parlati solo al telefono, lui propone un fine settimana a casa propria in camere separate: lei si dice disponibile ma Gianni non crede al suo interesse. Si balla e poi si passa alla diretta Facebook.

