Uomini e Donne, Nuovo litigio tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Protagonisti nella prima puntata del Trono over di Uomini e Donne, come sempre negli ultimi tempi, Gemma e Giorgio. Vediamo cosa è accaduto nella prima puntata del trono over 2018.

Uomini e Donne, Trono over: le ultime novità tra Gemma e Giorgio.

La conduttrice, Maria De Filippi, inizia la nuova puntata del Trono over 2018 dicendo: “Sono successe tante cose in questo periodo” e inizia un video che riassume la relazione tra Gemma e Giorgio. Dal filmato: “Mi sento mmanccare, io con te ho fatto l’amore, l’amore” ripete Gemma Galgani con gli occhi lastrati di lacrime a Giorgio Manetti. La dama: “Puoi raccontarlo al mondo intero, ma tanto io sono convintissima che non è vero che tu non provi niente per me”. Giorgio ripete: “Mi vuoi crocifiggere perché non sento più il trasporto che provavo per te in precedenza?”.

La De Filippi poi lancia lo sfogo post puntata di Gemma: “Ho trattenuto tanto e sono un fiume in piena, credo che lui si sia accorto di aver sbagliato quando dietro mi ha urlato quelle cose lì (“abbiamo fatto sesso, ndr”). Può ripeterlo fino all’ultimo fiato, ma quello che sento sono sensazioni che non tradiscono mai una donna, in alcuni gesti riconosco il Giorgio di cui mi sono innamorata. Continua a dire che non sono uscita con lui dalla trasmissione quando me l’ha chiesto, se ho fatto un errore l’ho pagato a caro prezzo”.

Lite tra Gemma e Tina.

Si torna in studio, Gemma ha fatto il suo ingresso con un vestito blu, e Marina: “Mi scuso per le mie parole, ma da donna non mi riconosco in questo comportamento, Gemma ti fai prevaricare, ti comporti come se provassi ancora senso di colpa per la famosa data del 4 settembre. Non è un bel messaggio”. Gemma risponde: “A casa arriva solo un messaggio di entusiasmo, faccio quello che sento”. Una donna dal pubblico afferma: “L’amore va a cavallo e torna a piedi, Giorgio è innamorato ma troppo orgoglioso per ammetterlo”. Tina Cipollari interviene: “Ma cosa dice? Cosa se ne fa Giorgio di una donna zerbino? Le donne che si rispecchiano in Gemma sono quelle mai amate, che non hanno idea di cosa significhi essere rispettate, non si compra 1 kg d’amore, l’amore non si prega. Io sono sostenitrice delle donne con gli attributi. Gemma è presa per il c***o da tutti gli uomini”. L’intervento di Gianni Sperti e Maria De Filippi ha evitato la rissa.

