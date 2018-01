Anticipazioni Amici 2018 Ed. 17, puntata live del 13 gennaio 2018. Il cantante Enrico Nigiotti, ex finalista di X-Factor 11, tornerà nel programma che anni fa lo fatto conoscere al grande pubblico. Nigiotti sarà ospite nel talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Sono in molti in queste ore a chiedersi cosa accadrà sabato in studio quando il cantante rivedrà la sua ex Elena D’Amario, ora ballerina professionista. I due si incontrarono e si innamorarono durante l’edizione del 2009 in cui parteciparono insieme a Emma Marrone e Stefano De Martino. Nigiotti arrivato al serale si trovò a dover affrontare la sua fidanzata. Il cantante decise quindi di autoeliminarsi per non andare al ballottaggio con Elena D’Amario. Alla fine a trionfare in quella edizione fu Emma Marrone.

Amici 2018 Ed. 17: il nuovo singolo Enrico Nigiotti sarà la colonna sonora di una sfida!

Il nuovo singolo di Enrico Nigiotti farà da colonna sonora ad una sfidache vede impegnati due ballerini di Amici 17, Bryan Ramirez ed Orion Pico. Gli addetti della produzione hanno infatti stabilito di mettere a confronto i due artisti, così come poco prima delle festività natalizie, durante la puntata del 16 dicembre, era accaduto per Claudia e Lauren. Le due ballerine si sfidarono, mentre dal vivo si esibivano Giusy Ferreri e Federico Zampaglione sulle note del brano “L’amore mi perseguita”. Sabato accadrà la stessa cosa tra Bryan ed Orion che si sfideranno a colpi di danza mentre Enrico Nigiotti canterà “L’Amore è”, il suo ultimo singolo.

La sfida comparata è stata accolta da entrambi i concorrenti di Amici 17 con serenità. I ragazzi hanno subito iniziato la loro preparazione in vista dell’appuntamento con lo speciale di sabato pomeriggio.

Il ballerino Vittorio continua a riscuotere consensi ad Amici 17!

Intanto continua l’ascesa di gradimento da parte del pubblico di un altro concorrente. Dopo essere diventato uno dei beniamini delle telespettatrici, malgrado le pesanti critiche della maestra Celentano, Vittorio Ardovino sembra aver conquistato anche Garison. Il professore di ballo, durante una lezione, ha paragonato il ragazzo a Stefano De Martino ed ha particolarmente apprezzato il fatto che il ballerino riesca a non sfigurare quando balla con una professionista dall’indiscusso talento come Elena D’Amario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA