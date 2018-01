Amici 2018 Ed. 17: ospite della puntata del 13 gennaio sarà Enrico Nigiotti da X Factor. L’ex allievo della scuola di Maria De Filippi torna da artista sul palco del talent. Nigiotti partecipò al programma nell’edizione del 2009, anno in cui la vincitrice fu Emma Marrone.

Amici 2018 Ed. 17: anticipazioni puntata del 13 gennaio 2018.

L’ex allievo, reduce dal terzo posto a X Factor 2017, torna un’altra volta sul palco del talent che lo lanciò. Nel 2009, giunto al serale, si autoelimò “per amore“, perché si ritrovò al ballottaggio con l’allora sua fidanzata ed oggi ballerina professionista Elena D’amario. L’esordio ad Amici lo ha portato poi a calcare il palco di Sanremo Giovani l’anno dopo, nel 2010 piazzandosi comunque sul podio sebbene sul gradino più basso.

Il suo singolo è il più scaricato dell’edizione di X Factor di quest’anno, l’undicesima dello show, che lo ha visto piazzarsi al terzo posto. Nelle selezioni del 2017 del programma targato Sky si era presentato ai casting e aveva incantato i giudici con il suo brano L’amore è. Selezionato da Mara Maionchi per la squadra degli Over arriva in finale, come abbiamo detto è si classificato terzo dopo i Meneskin (secondi) e Lorenzo Licitra (primo, il vincitore).

