Amici 2018 Ed. 17: il riassunto di ieri giovedì 11 gennaio 2018. Oggi, venerdì 12 gennaio 2018, andrà in onda su Real Time alle 13:50 la nuova puntata di Amici 2018. Vediamo insieme cosa è accaduto nelle precedenti puntate.

Amici 2018 Ed. 17: il riassunto della puntata del 11 gennaio 2018.

La puntata del 11 gennaio 2018, è iniziata con Rudy Zerbi impegnato nelle prove dei cantanti della squadra ‘Ferro’, dove Filippo impegnato nell’interpretazione del brano‘Cambierò’. Una esibizione non eccellente, dove viene accusato sia dai compagni e che dagli insegnanti, di non comunicare con la sua voce. Si difende lui:”Non è un pezzo che mi rappresenta”, ma Rudy Zerbi gli fa notare che l’ha scelto lui. Emanuele canta ‘Father to son’ di Cat Stevens. A cinque compangni su sette non è piaciuta la sua interpretazione. Decisamente meglio ai The Jab Band nell’interpretazione del loro brano inedito. ‘Chi metterebbe una firma su un contratto discografico con i dei The Jab’ chiede Rudi Zerbi ? Tutti alzano la mano.

Protagonisti della puntata: i ballerini Orion e Lauren.

La Celentano esorta Orion: “Non mi dai l’idea di sicurezza, se lavorassi in compagnia ti avrebbero già tolto dalla coreografia” aggiunge: ‘Sei moscio in certi momenti, c’è tantissimo lavoro da fare, quando ti sposti dietro lo fai sensa senso, non puoi permetterti di fare delle robe cosi’. Poi Carlo Di Francesco prova a spiegare alcuni concetti ai The Jab che si esibiscono:”Il senso di quello che fate qual’è ?”. Loro rispondono:”filo logico”. Garrison poi incontra Lauren e le rivela il proprio apprezzamento per le esibizioni di sabato: “Sei una bella ballerina ma avevo dubbi che facessi solo cose frivole e che non sapessi fare altro, invece sabato hai fatto centro, ma non devi essere seduta sul fatto che piaci, devi sempre pensare che il tuo obiettivo deve essere il serale, mantieni il livello alto”.

Amici 2018 Ed. 17: le critiche di Di Francesco a Einar.

Poi Di Francesco incontra Einar:”Quale pezzo ti ha fatto più piacere cantare?”. La riposta di Einar: “Falco a metà di Grignani”. L’nsegnante dopo averla cantata: “Ma questo è il tuo massimo o è il punto di partenza”. “E’ il mio punto di partenza” risponde Einar. Aggiunge Di Francesco: “E quando ci fai vedere il tuo massimo”. Einar promette che presto metterà a frutto i progressi. Poi si è esibito nel brano “Heaven” di Bryan Adams. Di Francesco ha posto l’accento sulla propria insicurezza. Einar ammette: “Mi sento come sei fossi nudo sul palco”.

