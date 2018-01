Amici 2018 Ed. 17: anticipazioni e news. Le dichiarazioni di Paolo Ciavarro. Emanuele a rischio? Sabato pomeriggio, ritorna l’appuntamento con Amici su Canale 5. Inizia con una novità, al posto di Stefano De Martino vi è il giovane Paolo Ciavarro.

Amici 2018 Ed. 17: le dichiarazioni di Paolo Ciavarro.

Paolo Ciavarro, 26 anni, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, in un intervista al settimanale Oggi ha dichiarato: “Mi danno del raccomandato. Mi chiamano sempre così, anche quando andavo a scuola. Se raggiungo un obiettivo, non è mai merito mio, è sempre perché sono ‘figlio di’. Anche su Internet quanti insulti arrivano…”. Paolo, però ha confessato, di essersi costruito una corazza forte contro le critiche, che l’umiltà l’ha imparata proprio dai suoi genitori. Aggiungendo:“In questo mestiere un giorno sei alle stelle, il giorno dopo nessuno si ricorda di te. I miei lo hanno vissuto sulla loro pelle”. Il giovane Ciavarro ha poi raccontato di aver ricevuto la telefonata di Maria De Filippi. E dice: “Mi tremavano le gambe per la gioia. La vera maniaca del programma è la mia fidanzata Alicia”.

Amici 2018 Ed. 17: Emanuele a rischio eliminazione?

L’insegnante, Di Francesco, ha incontrato Emanuele in sala prove per controllare i suoi progressi ma ne è rimasto deluso. Il cantante doveva preparare due brani ma non è riuscito a fare bene nessuno dei due. Non ne ha studiato né la storia né ha saputo interpretarli. Sembra proprio che questa volta rischia l’eliminazione. Vedremo cosa succederà sabato pomeriggio?

