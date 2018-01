Mancano alcuni mese per il serale della diciassettesima edizione di Amici. Maria De Filippi, ha rilasciato una dichiarazione riguardo la fase finale del talent show “Amici” di Canale 5. Ci saranno Luca Tommassini e Fabio Volo? Vediamo insieme cosa ha dichiarato la padrona di casa del reality show.

Amici 2018 Ed. 17: prime anticipazioni sul serale.

Il serale di Amici, come gli altri anni dovrebbe iniziare a fine marzo o inizio aprile. Maria De Filippi in un intervista rilasciata al settimanale Chi rivela che nelle ultime settimane si sono proposti ben due artisti per la fase finale del talent show di Canale 5. Luca Tommassini che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con una felpa rossa con la scritta “Sfida”. Ha dichiarato Maria: “Non lo so se ci sarà, di sicuro lo vedrò. È abituato a X Factor a vestire le performance dei cantanti mentre, per chi fa il suo mestiere, Amici è stimolante perché si lavora con i ballerini, che sono il suo specifico. Se le sue idee saranno diverse da quelle che abbiamo già avuto sarà un ottimo candidato“.

La proposta di Fabio Volo: “Se mi vuoi ci sono. Io sono uno di quei ragazzi che hanno avuto la fortuna di avere qualcuno che li ha iniziati, perché tutto dipende da dove parti, da chi ti insegna ad amare i libri. Potrei prendere la nuova generazione e farla leggere”. La De Filippi, anche in questo caso non si è sbilanciata, restando sul vago: “Lo sentirò e lo vedrò volentieri“. Per sapere come andranno gli incontri, bisogna attendere ulteriori notizie.

