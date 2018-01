Caterina Balivo, il look a Detto Fatto oggi, 13 gennaio 2018. Caterina Balivo torna oggi, venerdì 13 gennaio 2018, con una nuova puntata di Detto Fatto, l’ultima di questa settimana: Detto Fatto torna, dopo il fine settimana, lunedì, con altre nuove, scoppiettanti puntate. Caterina Balivo anche oggi ha stupito con un bellissimo outfit: si tratta di un abito corto nero vellutato con delle bande laterali dorate.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 13 gennaio 2018: moda, make up, cucina.

A Detto Fatto oggi, 13 gennaio 2018, i designer Mia Vilardo e Riccardo Polidoro spiegano come indossare un must intramontabile della moda in base alle diverse fasce d’età: lo zaino. Sono oggi proposti outfit non solo per le fasce d’età 20-30 anni e 30-40 anni, ma anche per le over 60, e l’outfit proposto in questo caso comprende un pantalone a vita regolabile, una maglia in merino color pesca, una collana vintage, un cappotto cammello ed uno zainetto nero con frange e fantasia dorata. Detto Fatto prosegue con un nuovo contest di Simone Belli per i giovani make up artist. Simone, intanto, realizza un trucco contrast smokey all’attrice Stella Egitto. Eliana Liotta ci parla dello zucchero, e dell’importanza di limitarlo, sia che sia grezzo che raffinato. Eliana ci parla, inoltre, del suo libro sullo SmartFood. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

