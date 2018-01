Tommaso Zorzi e Giulia De Lellis. Tommaso Zorzi e è venuto alla ribalta del pubblico per aver partecipato al programma “Riccanza” di Mtv. Da sempre ha mostrato di non nutrire stima per le fashion blogger e gli esperti di tendenze presenti sul web. Nel suo mirino, in particolare ci sono Giulia De Lellis ed Andrea Damante. Non è difficile trovare in rete i video con i quali prende in giro Giulia e la imita.

Zorzi ha seguito Giulia anche nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2017 ed ha commentato le uscite più famose della De Lellis quali: “Qual’è la capitale dell’Africa?”. Non ha risparmiato frecciatine neanche ad Andrea Damante, affermando che è dovuto ad un caso di fortuna che Damante indovini i verbi o metta l’h al posto giusto.

Tommaso Zorzi continua a lanciare frecciatine a Giulia De Lellis?

Sembra che Tommaso Zorzi continui a voler provocare Giulia De Lellis. Nello spot di Dance Dance Dance, talent show incentrato sul ballo che partirà il 17 gennaio prossimo su Fox Life, che lo vede tra i protagonisti, Zorzi ha un’uscita singolare. Nell’atto di presentarsi al pubblico assieme agli altri partecipanti al programma, ha dichiarato che la sua professione è quella di “esperto di tendenze”. Una nuova frecciatina a Giulia?

A settembre Zorzi nel corso di un’intervista a Bollicine vip ha dichiarato:”Voglio innanzi tutto rassicurare i fan della De Lellis che non è mia intenzione accanirmi contro di lei”. Ed inoltre ha manifestato che la sua intenzione non è “quella di volermi schierare contro Giulia De Lellis. Con l’ironia che mi contraddistingue ho fatto su di lei, ma come spesso faccio anche su di me e non solo, alcuni commenti né maliziosi né mirati a distruggere o insultare nessuno”. Sarà così anche stavolta?

