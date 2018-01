Guida tv completa di venerdì 12 gennaio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo venerdì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 andrà in onda il varietà Superbraian – Le supermenti. Torna su Rai 1 il talent dedicato alle abilità della mente umana condotto da Paola Perego. Protagoniste del programma saranno persone con capacità mentali straordinarie che si sfideranno tra loro. Su Rai 2 andrà in onda il programma Kronos – Il tempo della scelta.

Su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda il film di Paolo Virzì La pazza gioia. Tra le ospiti di Villa Biondi, una comunità psicoterapeutica di cura per donne con disturbi mentali, ci sono Beatrice Morandini Valdirana, un’istrionica e sedicente contessa che afferma di avere legami intimi con i potenti della terra, e la giovane Donatella Morelli, una ragazza fragile e con un dolore segreto ben custodito nel cuore riguardante suo figlio. Le due cominciano ad avvicinarsi e a stringere un’inattesa amicizia.

Guida tv di questa sera venerdì 12 gennaio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, venerdì 12 gennaio 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro torna la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, Quarto grado. Su Canale 5 vedremo la prima puntata della nuova serie tv Immaturi – La serie. L’esame di maturità di un gruppo di quarantenni viene annullato dal Ministero della Pubblica Istruzione, in quanto un membro della commissione esaminatrice non era laureato. Così un gruppo di amici si ritrova per ripetere l’anno scolastico, sotto gli occhi stupidi dei nuovi, giovanissimi compagni di classe.

Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film con Nicolas Cage Outcast. Il giovane erede al trono cinese diventa il bersaglio del fratello maggiore, contrariato per non essere stato scelto come successore. Un’insolita coppia di crociati proverà a difenderlo. Stasera La7 trasmetterà invece il programma Propaganda Live.

