Camila inizia a sospettare di Lucia: le anticipazioni de Il Segreto di oggi, 12 gennaio 2018. Oggi, venerdì 12 gennaio 2018, andrà in onda una nuova puntata della soap spagnola Il Segreto, l’ultima di questa settimana. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata odierna de Il Segreto. Nella puntata di ieri abbiamo visto che Lucia, notato che Hernando desidera solamente ricucire il rapporto con la sua Camila, ha compiuto un gesto estremo: per attirare l’attenzione ha assunto del veleno ed è caduta a terra. Soccorsa da Camila, Lucia è stata visitata da un medico e dopo un po’ si riprende. La prima persona che cerca, però, è Hernando, e ciò fa insospettire molto Camila…

Le anticipazioni della puntata del 12 gennaio 2018 de Il Segreto: Adela respinge nuovamente Carmelo.

Carmelo ha ricevuto le scuse da tutti i suoi compaesani, e, riabilitato, corre da Adela per dichiararle nuovamente il suo amore. La donna sembra cedere ai sentimenti che nutre per Carmelo, ma poi lo allontana: non riesce ancora a perdonarlo per ciò che ha fatto. Cristobal, intanto, è su tutte le furie e trama vendetta: ordina, infatti, ai suoi uomini di trovare Candela ed il bambino per ucciderli. Francisca non si è intromessa in quanto è accaduto tra Cristobal e Severo: è troppo impegnata a risolvere un’altra questione. La matrona ha scoperto la relazione segreta tra Mauricio e Fe, e desidera porre fine alla loro storia. Per questo, è in cerca di una moglie per Mauricio, e sembra aver trovato la persona adatta…

