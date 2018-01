Immaturi – la serie, il film diventa una fiction! Dopo il film Immaturi, arriva anche la fiction Mediaset Immaturi – La serie. Si tratta di una fiction in 8 puntate che andrà in onda a partire da stasera, venerdì 12 gennaio 2018, su Canale 5. Nel cast ci saranno alcuni protagonisti del film, come Ricky Memphis, Maurizio Mattioli, Luca Bizzarri e Paolo Kessissoglu. Non ci saranno Raoul Bova e Ambra Angiolini, ma ci saranno alcune new entry come Nicole Grimaudio, Irene Ferri, Daniele Liotti, Sabrina Impacciatore, Ilaria Spada e Paolo Calabresi.

Le anticipazioni della prima puntata di stasera, 12 gennaio 2018, di Immaturi – La serie.

L’esame di maturità di un gruppo di quarantenni viene annullato dal Ministero della Pubblica Istruzione, in quanto un membro della commissione esaminatrice non era laureato. Così Lorenzo, Piero, Luisa, Francesca, Serena e Virgilio, vecchi compagni di scuola, si ritrovano per ripetere l’anno scolastico, sotto gli occhi stupidi dei nuovi, giovanissimi compagni di classe. Non sarò facile tornare a studiare, e non sarà facile neppure rimettere in piedi i rapporti con gli amici di sempre: nonostante siano passati tanti anni, ci sono ancora delle questioni mai chiarite: Piero e Virgilio, infatti, non si parlano da 20 anni, dopo che Anita aveva fatto credere a Piero di aver avuto un rapporto con il suo migliore amico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA