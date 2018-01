Dopo il film Immaturi, stasera va in onda la prima puntata della nuova fiction Mediaset Immaturi – La serie, serie tv ispirata al film campione d’incassi. Nel cast ci saranno alcuni protagonisti del film, come Ricky Memphis, Maurizio Mattioli, Luca Bizzarri e Paolo Kessissoglu. Non ci saranno Raoul Bova e Ambra Angiolini, ma ci saranno alcune new entry come Nicole Grimaudio, Irene Ferri, Daniele Liotti, Sabrina Impacciatore, Ilaria Spada e Paolo Calabresi. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali della prima puntata di stasera, e della seconda puntata di giovedì prossimo, 19 gennaio 2018.

Le anticipazioni della prima puntata di stasera, 12 gennaio 2018.

L’esame di maturità di un gruppo di quarantenni viene annullato dal Ministero della Pubblica Istruzione, in quanto un membro della commissione esaminatrice non era laureato. Così Lorenzo, Piero, Luisa, Francesca, Serena e Virgilio, vecchi compagni di scuola, si ritrovano per ripetere l’anno scolastico, e vengono inseriti in un liceo per ripetere l’intero anno scolastico. L’esperienza non sarà facile: i compagni di classe potrebbero essere i loro figli, e molti professori sono coetanei. Il gruppo di amici si ritrova dopo tanti anni, ma non tutto sarà semplice come quando avevano 18 anni: ci sono, infatti, ancora delle questioni mai chiarite: Piero e Virgilio non si parlano da 20 anni, dopo che Anita aveva fatto credere a Piero di aver avuto un rapporto con il suo migliore amico.

Immaturi – La serie, le anticipazioni della seconda puntata di giovedì 19 gennaio 2018.

Secondo le anticipazioni ufficiali della seconda puntata di Immaturi – La serie, Piero e Virgilio finalmente si chiariscono: Virgilio non è mai stato con Anita. Piero vuole provare a sedurre la professoressa di filosofia, Claudia, per cercare di ammorbidirla nei confronti suoi e dei suoi amici. Claudia, però, mangia la foglia, e alle ripetizioni private chieste da Pietro manda una sua collega in pensione. Virgilio, intanto, scopre che la moglie lo tradisce con un suo collega.

