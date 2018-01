Anticipazione nuova puntata trono over di Uomini e Donne. Oggi 12 gennaio 2018 andrà in onda su Canale 5 alle 14:45 nuova puntata di Uomini e Donne. Vediamo cosa accadrà oggi durante la puntata del trono over che andrà in onda.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: puntata 12 gennaio 2018.

La puntata comincia con Carmine e Anna: tra i due è scattato subito l’amore. Infatti, sono nello studio del programma per salutare tutti e uscire definitivamente. Emy e Francesco hanno parlato soltanto al telefono, lui le propone un fine settimana a casa propria in camera separate, lei è disposta disponibile ma Gianni Sperti non crede al suo interesse per Francesco. Dopo il ballo si passa alla diretta Facebook. Poi inizia un video dove racconta la storia di Giovanni e Mariapia: lui si è trasferito a casa della dama, è non riesce a credere di aver incontrato una donna fantastica come Mariapia. I due vengono accolti dall’applauso del pubblico, Gemma si commuove, lui la definisce una grande guerriera. Dopo, Giovanni parla del suo incontro con Mariapia e dell’amore che prova per lei.

Anticipazione nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne.

Nel pomeriggio di oggi, 12 gennaio 2018, si terrà una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere il momento della scelta di Paolo Crivellin. Il tronista, nel corso dell’ultima registrazione aveva chiesto di passare un po’ di tempo in una villa con Angela e Marianna, suscitando dei dubbi nelle due corteggiatrici. In una lettera inviata ad Angela, inoltre, il tronista aveva confessato di essersi sentito solo dopo la sua eliminazione. Bisogna attendere per scoprire cosa è successo…

