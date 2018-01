Uomini e Donne: nella puntata di oggi del Trono over sarà chiarito il rapporto di Anna Maria con Raffaele. Oggi 12 gennaio 2018 andrà in onda su Canale 5 alle 14:45 nuova puntata di Uomini e Donne. Vediamo insieme cosa succederà.

Uomini e Donne: Maria De Filippi fa a pezzi Anna Maria.

Con Alfredo non è andato come previsto perché secondo Annamaria lui non è stato presente e non l’ha cercata. Gianni Sperti dice: “Io so che la redazione ha delle foto di Annamaria e Raffaele”. Annamaria sostiene che c’è solo amicizia tra lei e Raffaele: “Sì lui mi piace, ma ormai sono due anni che c’è questo rapporto, mi sono abituata”. Gianni Sperti, le ricorda che ha detto di non vederlo più da tempo e lei: “Non l’ho visto per un periodo, ma non posso uscire con un amico? O devo stare chiusa in casa?”.

La De Filippi le dice: “Anna Maria, io ti credo quando dici che non c’è una tresca però credo che te sia invaghita di lui e quindi non ha senso venire qui, illudi altri uomini”. Risponde Annamaria: “Invaghita è un parolone, mi piace. Non vivo nella speranza” e Maria De Filippi: “Abbiamo invitato Raffaele in studio ma non ha voluto saperne”. Sperti dice: “Se è tuo amico perché non è venuto a dirlo? Perché vi siete separati alla vista del fotografo? Acca’ nisciuno è fesso”.

Il tranello di Maria De Filippi ad Annamaria.

Maria De Filippi: “Facciamo una cosa, chiamiamolo e digli che non lo vuoi sentire più perché hai incontrato un’altra persona che ti piace” e Anna Maria: “No, perché devo dire una bugia? Perché devo farlo?”. Annamaria è caduta nel tranello e accusa ripetutamente Alfredo di essere “sciocco, di essere un baccalà”. La conduttrice dice: “Anna Maria, essere offensiva con lui che non ha fatto nulla, mi sembra esagerato. Si vede che a te non interessa. Altrimenti stasera usciresti a cena con lui. Devi fare chiarezza nei tuoi sentimenti, hai mandato a casa una trentina di uomini. Adesso Alfredo non lo vuoi, dici che è scaduto da una settimana, come lo yogurt”.

