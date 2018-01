Verissimo: le anticipazioni della puntata di sabato 12 gennaio 2018. Lo scorso sabato è ripresa la programmazione di Verissimo, il programma di intrattenimento del sabato di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin. La prima puntata dell’anno della trasmissione, andata in onda il 6 gennaio, ha visto tra i protagonisti del salotto di Verissimo l’ex top model Carla Bruni che ha parlato del suo matrimonio con l’ex presidente di Francia Nicolas Sarkozy, della sua esperienza di lavoro con Gianni Versace e di alcuni episodi drammatici legati alla perdita del fratello. A Verissimo anche Carlo Verdone e Ilenia Pastorelli, Ricky Memphis e Maurizio Mattioli, Massimo Lopez e Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini. Il giovane ha parlato del rapporto con i genitori e della loro ritrovata armonia.

Verissimo: puntata di domani, sabato 13 gennaio 2018.

Tra gli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di domani sabato 13 gennaio 2018 di Verissimo, sembra confermata la presenza di Stefano De Martino, ex di Belen Rodriguez, in procinto di partire per l’Honduras, quale inviato dell’Isola dei famosi 2018. Nelle storie Instagram del ballerino e conduttore, lo si vede impegnato con Alessia Marcuzzi sul set fotografico per il lancio della nuova edizione del reality, con tanto di amaca, piante tropicali sullo sfondo e sabbia finta.

