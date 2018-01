Anticipazioni puntata del 13 gennaio 2018 di Amici 2018 Ed. 17. Oggi, sabato 13 gennaio 2018, nella puntata di Amici che andrà in onda nel pomeriggio su Canale 5, tornerà il cantante Enrico Nigiotti, nel programma che anni fa lo ha lanciato. Nigiotti sarà ospite nel talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Molti si sono chiesti cosa accadrà oggi in studio quando il cantante vedrà la sua ex Elena D’Amario. I due si innamorarono durante l’edizione del 2009 in cui parteciparono anche Emma Marrone e Stefano De Martino. Nigiotti, durante il serale si trovò a dover affrontare la sua fidanzata. Il cantante decise così di autoeliminarsi per non andare al ballottaggio con Elena D’Amario. Alla fine a vincere in quella edizione fu Emma Marrone.

Amici 2018 Ed. 17: il nuovo singolo Enrico Nigiotti farà da colonna sonora alla sfida.

Il nuovo singolo di Enrico Nigiotti farà da colonna sonora alla sfida dei due ballerini di Amici, Bryan Ramirez ed Orion Pico. Bryan ed Orion danzeranno con la voce di Enrico Nigiotti che canterà “L’Amore è”, il suo ultimo singolo. La sfida è stata accolta da entrambi i ballerini con serenità. Infatti hanno lavorato fin da subito per la loro preparazione in vista dell’appuntamento di oggi pomeriggio.

Tre allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi, sono a rischio eliminazione.

Nella puntata che andrà in onda nel pomeriggio su Canale 5, i tre ballerini, riceveranno un provvedimento disciplinare a causa di ripetute violazioni del regolamento. Si tratta di Filippo, Nicholas e Vittorio. Dunque, i tre ballerini dovranno togliere la divisa e non seguiranno le lezioni e non si esibiranno nella puntata speciale in onda in diretta oggi pomeriggio. Il vero motivo al momento non si conosce, per scoprirlo bisogna attendere la diretta.

