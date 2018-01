Tre allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi, sono a rischio eliminazione. Oggi, sabato 13 gennaio 2018, nella puntata che andrà in onda nel pomeriggio su Canale 5, i tre ballerini, riceveranno un provvedimento disciplinare a causa di ripetute violazioni del regolamento. Chi sono i tre ballerini che rischiano l’eliminazione e cosa hanno fatto? Vediamo insieme i nomi degli allievi che rischiano la squalifica immediata dalla scuola di Amici.

Amici 2018 Ed. 17: provvedimento disciplinare per i tre ballerini.

Nel daytime andato in onda ieri su Real Time, l’insegnante Alessandra Celentano, ha voluto un confronto con i suoi tre ballerini: Filippo, Nicholas e Vittorio. La Celentano ha detto: “Sono successe delle cose gravissime che non voglio ripetere perché ci sono delle telecamere, è abbastanza imbarazzante dover parlare di queste cose“. Aggiunge: “In questo momento sono l’unica informata dei fatti ma a brevissimo saranno informati tutti i professori e le persone che sono coinvolte in questa grande macchina che sta lavorando per voi”. Durante la puntata di oggi la commissione disciplinare deciderà sul da farsi, ma la Celentano non può aspettare e dice furiosa: “Mi sento di non poter stare zitta e ferma in questa situazione. Innanzitutto sabato non ballate, siete congelati. Queste non sono cose da poco, sono molto gravi. Sabato saprete quale sarà il vostro destino”. Dunque, i tre ballerini dovranno togliere la divisa e non seguiranno le lezioni e non si esibiranno nella puntata speciale in onda in diretta oggi 13 gennaio dalle 14.10 su Canale 5. Il vero motivo però al momento non si conosce, per scoprirlo bisogna attendere la diretta.

