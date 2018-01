Guida tv completa di sabato 13 gennaio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time delle reti Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo sabato sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il film Mister Felicità. Martino, giovane di origini napoletane, vive in Svizzera dalla sorella Caterina. Quando quest’ultima, per via di un evento inatteso, si trova costretta all’immobilità e bisognosa di costose cure, a Martino non resta che rimboccarsi le maniche e prendere il posto della sorella lavorando a casa del dottor Gioia come uomo delle pulizie. Su Rai 2 andrà in onda ila serie tv N.C.I.S. con l’epispdio lettera morta. Su Rai 3 alle 21:00 andrà la serie tv Linea verticale, che ci racconta in la vita quotidiana del reparto di urologia oncologica di un ospedale italiano.

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, sabato 13 gennaio 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Stasera, sabato 13 gennaio 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Skin trade – Merce umana. Il detective Nick Cassidy arriva a Bangkok per dare la caccia a Viktor Dragovic e distruggere il suo traffico di esseri umani. Su Canale 5 vedremo il programma di Maria De Filippi C’è posta per te. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film L’era glaciale. Un mammut, una tigre e un bradipo uniscono le forze per restituire un bambino alla sua tribù. Stasera La7 trasmetterà la serie tv L’Ispettore Barnaby, con gli episodi Un uccello raro e Ferite di guerra.

