Anticipazioni e news C’è posta per te. La trasmissione riparte con la prima puntata in onda questa sera sabato 13 gennaio 2018 in prima serata, alle 21,20 su Canale 5. Una nuova edizione per il salotto di Maria De Filippi che ancora una volta cerca di fare il pieno di ascolti. La anticipazioni di C’è posta per te annunciano due ospiti che non sono mai stati nei salotti di Maria e che con grande entusiasmo hanno accettato l’invito della padrona di casa. Sono Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi!

Anticipazioni e news C’è posta per te, prima puntata, sabato 13 gennaio 2018 – «Una doppia novità!»

Secondo le anticipazioni di C’è posta per te, Michelle e Tomaso sono portatori anche di un’altra prima volta: mai prima di questa sera infatti erano stati insieme in televisione. La coppia sarà un regalo speciale di Maria ai suoi aficionados! Comunque Michelle e Tomaso non saranno i soli protagonisti della puntata di C’è posta per te in onda il 13 gennaio 2018 su Canale 5. Per il primo appuntamento infatti ci sarà anche un amatissimo campione di calcio che arriva nel salotto della moglie di Maurizio Costanzo, anche lui per una sorpresa speciale. Si tratta di Gonzalo Higuain, ospite nello studio della De Filippi: il calciatore della Juventus sarà presente per fare un omaggio indimenticabile a una persona che sta molto a cuore alla conduttrice…

