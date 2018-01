Nella notte dell’11 gennaio, al Barker Hangar dell’aeroporto di Santa Monica, in California, si è svolta la 23esima edizione dei Critics’ Choice Awards 2018. L’evento premia le migliori produzioni cinematografiche e televisive del 2017, e come ogni red carpet che si rispetti c’è chi ha dato il meglio in fatto di eleganza quindi ecco le descrizioni dei look più belli visti sul tappeto rosso.

I look più belli di questa edizione dei Critics’ Choice Awards.

Prima in assoluto in eleganza la bellissima Jessica Chastain, con un abito firmato Vionnet interamente drappeggiato in chiffon verde smeraldo con un sensualissimo scollo incrociato sul decolleté. La scelta del colore è stata vincente per l’attrice di Molly’s Game che è naturalmente dotata di una fluente chioma rosso rame.

Etereo l’abito di Fendi indossato da Greta Gerwig. Un column dress bianco latte, con un originalissimo intarsio a forma di cuore, la sceneggiatrice pluripremiata ai Golden Globes 2018 con Lady Bird, sfila sul red carpet come una dea.

Sensualissimo l’outfit sfoggiato da una Alison Brie in perfetta forma fisica, un abito drappeggiato della collezione Roberto Cavalli avvolge il corpo della protagonista di Glow.

Una lode e menzione speciale per Saoirse Ronan. La giovane attrice, vincitrice ai Golden Globes 2018 per Lady Bird, ha indossato un abito morbido e arricciato interamente ricamato di paillettes, firmato Michael Kors. Il beauty look originale, con labbra rouge noire, completa perfettamente l’outfit.

Tra i look più belli ai Critics’ Choice Awards 2018, non possiamo non citare Jessica Biel, con un nude dress di tulle nero con inserti e applicazioni poetici nei toni del rosso e del fuxia, made in Oscar de la Renta.

