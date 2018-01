L’opinionista Tina Cipollari racconta la sua separazione dal marito. È ufficiale Tina Cipollari e Chicco Nalli si sono separati. La nota opinionista di “Uomini e Donne”, ha rilasciato un’intervista al settimanale “DiPiù”, oggi in edicola, in cui per la prima volta conferma la separazione legale dal marito. I due si erano conosciuti proprio nel programma Uomini e Donne. Nalli, aveva partecipato per corteggiare una tronista e invece scattò il colpo di fulmine per Tina. Negli ultimi tempi si sono diffuse molti voci di una possibile crisi fra i due.

Tina Cipollari, opinionista del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, ha parlato alla rivista “DiPiù” della sua separazione dal marito Chicco Nalli, padre dei sue tre figli Mathias, Francesco e Gianluca: “Dopo tanti tira e molla, momenti di alti, momenti di bassi e periodi di riflessione, mi sono separata legalmente da mio marito. È stata una decisione sofferta. Abbiano lottato fino all’ultimo, ma ora dico a me stessa: forse è meglio così, perché non potevamo andare più avanti“.

Aggiunge:“Alla fine ci siamo rivolti agli avvocati, la nostra è stata una separazione consensuale, frutto cioè di una decisione comune. Ripeto, noi ci abbiamo provato fino a poco tempo fa, sia per il bene dei figli sia per il nostro, e abbiamo preso tempo. Ma se le cose vanno male dopo un anno, e poi per due anni, alla fine non ti ritrovi più, non riesci più a dire: Riproviamoci”.

I commenti sul web.

Sul web i fan della Cipollari, commentano la notizia un po’ dispiaciuti anche se sono consapevoli della forza d’animo dell’opinionista. Altri invece sostengono che forse con il suo carattere a volte un po’ aggressivo potrebbe aver danneggiato il matrimonio.

