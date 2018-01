Francesco Monte ufficializza la propria presenza come naufrago nella puntata di oggi 13 gennaio di Verissimo. Nella puntata di Verissimo che andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5, verrà mostrata l’intervista che Silvia Toffanin ha fatto a Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Protagonista del gossip dopo essere stato lasciato in diretta da Cecilia Rodriguez, durante il reality Grande Fratello Vip 2 per mettersi ufficialmente con Ignazio Moser.

Francesco Monte ufficializza la propria presenza all’Isola dei Famosi.

Francesco Monte sarà tra i naufraghi che partiranno per la nuova edizione de L’isola dei famosi. Sbarcherà sulle spiagge dell’Honduras e a Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo dichiara: “Sono caricato a molla. Non vedo l’ora di spiccare il volo per l’Isola. Parto con la voglia di una mia rinascita”. L’isola dei famosi, il reality show di Canale 5 che partirà il 22 gennaio 2018 condotto da Alessia Marcuzzi, affiancata in studio dagli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari. L’inviato in Honduras sarà Stefano De Martino. Riguardo al fatto di essere stato lasciato dalla Rodriguez, l’ex tronista di Uomini e Donne, confessa: “E’ stata una bastonata, provo a seppellire un sentimento che ovviamente c’è”. E poi aggiunge: “Prendo la partecipazione all’isola come un percorso, per riflettere su quello che è successo. Non vado là per cercare l’amore”.

La reazione dei fan alla partecipazione di Francesco Monte al reality Isola dei Famosi.

I fan hanno lasciato molti commenti, dopo aver appreso la notizia che Francesco Monte avrebbe partecipato alla nuova edizione dell’ Isola dei famosi. Molti fan hanno ringraziato la produzione del reality show per questa scelta, altri invece hanno criticato ancora una volta la sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez.

