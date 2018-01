Verissimo, oggi 13 gennaio 2018. Nella puntata di Verissimo che andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5, verrà mostrata l’intervista che Silvia Toffanin ha fatto a Stefano De Martino, dove ha rilasciato delle nuovissime rivelazioni sulla sua vita privata. Stefano De Martino, ex ballerino professionista di Amici, sarà l’inviato speciale nella prossima edizione dell’Isola Dei Famosi 2018, condotto da Alessia Marcuzzi.

Stefano De Martino parla della sua vita privata a Verissimo, oggi sabato 13 gennaio 2018.

Nell’intervista il ballerino ha fatto delle importanti rivelazioni sulla sua vita privata. Ha confessato il ballerino De Martino: “Sono single. Alla mia età i ragazzi pensano a mettere su famiglia, io ho già fatto tutto e ora me la godo come se fossi in pensione“, smentendo le indiscrezioni di gossip che dichiaravano di far coppia fissa con la stilista Gilda D’Ambrosio. Inoltre, Stefano De Martino, ha parlato della ex moglie Belen Rodriguez, relazione durata tre anni fino alla fine del 2015 e dal cui rapporto è nato Santiago.

Ha dichiarato il ballerino:“Non credo che torneremo mai insieme, ma i rapporti tra noi sono civilissimi. Con Santiago ci siamo fatti il regalo più bello della nostra vita. Ci saremo sempre l’uno per l’altra”.Soltanto molto affetto tra i due ex e nessun ritorno di fiamma in vista. Riguardo alla partenza come inviato per il reality L’Isola dei Famosi, De Martino dichiara: “Per me fare L’Isola è una sfida. Non è facile lasciare la famiglia di Amici, ma non mi piace vivere di rimpianti. Non ho ancora fatto la valigia, la farò come sempre il giorno prima di partire. Starò via tre mesi e non sono mai stato lontano per così tanto tempo dai miei affetti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA