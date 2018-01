Al Bano Carrisi, le ultime news ad oggi, 14 gennaio 2018. Il famoso cantante salentino, Al Bano Carrisi, nella trasmissione Rai, Porta a Porta, condotta da Bruno Vespa, avrebbe annunciato la sua intenzione di abbandonare la musica e il mondo dello spettacolo. Scopriamo insieme quali sono state le sue dichiarazioni.

L’annuncio di Al Bano a Porta a Porta.

Al bano Carrisi ha annunciato, nel programma a Porta a Porta, di voler lasciare il mondo della musica, per dedicarsi al altro. Al Bano ha dichiarato il suo ritiro cosi: “Smetto di cantare il 31 dicembre del 2018“. Ha poi aggiunto: “in quel giorno spero di fare un grande concerto e poi farò il vignaiolo nel mio paese”. Durante la trasmissione, il cantante salentino, ha anche approfittato per esprimere tutto il suo dispiacere per le accuse ricevute nelle ultime settimane sui social network. Albano ha spiegato che ogni giorno leggeva accuse sui social, motivo per la quale ha deciso di abbandonare il mondo del web, chiudendo i suoi profili social: “Dopo un infarto e un’ischemia mi ci mancava questa guerra inutile“. Resterà solo un altro anno, per ammirare Al Bano cantare perchè come ha dichiarato lui stesso, tornerà nel suo paese di nascita Cellino San Marco e si prenderà cura dei vigneti che possiede.

La perdita della figlia Ylenia.

Al Bano, dopo l’emozionante post dell’ex moglie Romina Power, in cui non si rassegna della figlia scomparsa ormai da 24 anni, ha dichiarato che quello per la morte della figlia è un dolore così forte che non potrà abbandonarlo mai. La scomparsa di Ylenia Carrisi era stato anche uno dei motivi della rottura della relazione matrimoniale con Romina Power.

