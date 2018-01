Amici 2018: il riassunto del serale di sabato 13 gennaio. Riprendono gli speciali del sabato sera di Canale 5 dedicati ad Amici. La trasmissione andata in onda ieri, condotta come di consueto da Maria De Filippi, è stata densa di emozioni e colpi di scena. I momenti iniziali della trasmissione sono dedicati all’illustrazione delle novità della nuova edizione del programma.

La conduttrice quindi, con delle clip e con il loro ingresso in studio introduce i produttori musicali che saranno a disposizione degli allievi, Merk & Kremont e Daddy’s Groove. A seguire chiama un ballerino che si esibisce in una coreografia da lui realizzata, si chiama Daniele Rommelli, 24enne di Imperia e la Peparini lo presenta dichiarando che ha qualcosa che gli altri ballerini non hanno, la capacità di raccontare, quindi Daniele entra nella scuola ed è a tutti gli effetti un nuovo allievo.

La punizione per la bravata compiuta dagli allievi.

Maria De Filippi spiega cosa è successo di recente, ovvero la violazione ripetuta di un regolamento da parte di alcuni ragazzi. Per loro è prevista una punizione: il provvedimento prevede che i ragazzi aiutino i netturbini romani a tenere pulita la città oppure, qualora il Comune non fosse d’accordo, ci sarà la possibilità di svolgere un lavoro socialmente utile. Di seguito vengono chiamati al centro Vittorio, Filippo e Nicolas e va in onda il filmato in cui la Celentano li riprende per le violazioni del regolamento.

Successivamente l’insegnante fa andare al centro della scena anche Biondo al quale fa togliere la felpa del programma; Vittorio si scusa per quanto accaduto, Filippo fa altrettanto, così Nicolas e Biondo che afferma di essere lui il principale responsabile di quanto accaduto. La Celentano comunica che lei i professori si sono riuniti e da questo momento i quattro allievi sono ufficialmente espulsi dalla scuola. Avranno però l’opportunità di sostenere un esame di ammissione nel quale affronteranno quattro coreografie, una per ogni professore di danza. Di seguito vengono spiegati i pezzi e le coreografie oggetto dell’esame. Maria precisa che i ragazzi verranno a scuola a studiare ma per ora devono lasciare lo studio.

Amici 2018: le prove e gli esiti.

La prima prova è una comparata, entra in studio l’ex allievo oggi cantante Enrico Nigiotti che esegue “L’amore è” e Bryan e Orion ballano durante la sua esibizione live; di seguito la conduttrice consegna a Nigiotti il disco di platino e si complimenta con lui, Orion e Bryan tornano al centro, il primo esclude dal voto Garrison, Veronica preferisce Bryan, la Celentano concorda, mentre vota per Orion.

Vince Bryan, 1-0 per la squadra del Fuoco. Si prosegue con la proclamazione del vincitore della gara di inediti ed è Carmen che ha battuto Biondo e potrà realizzare un nuovo brano, quindi si dà il via ad una nuova gara, quella tra Einar che canta “Non c’è” e Nicole che interpreta “L’idea”, il cui testo è di Roberto Casalino. Nicole esclude la Ferreri, la Turci poco convinta dall’esecuzione di Nicole, vota per Einar e Giusy rivela che avrebbe votato per lei, Di Francesco è deluso dall’esibizione di entrambi e vota per Nicole, Maria spiega che gli allievi per quanto accaduto non si sono potuti preparare a dovere, e anche Rudy vota per Nicole.

2-0 per il Fuoco. Terza prova, Valentina balla con Giuseppe un pezzo della Peparini su “New rules” di Dua Lipa, al termine la Celentano ironizza sulla sua esibizione dicendo di aver visto tanti “capelli che ballavano” mentre la ballerina non è dello stesso avviso e Veronica non concorda con la collega. Orion esegue un passo a due della Celentano con Giulia sulle note di “Meet me midnight”. Orion dovrebbe escludere un professore dal voto ma ha difficoltà, Maria fa scegliere Valentina che esclude la Celentano, Goodson vota per Valentina, la Peparini concorda e così Garrison. 3-0 per il Fuoco, la Celentano spiega che questo era un compito assegnato ad Orion che ha voluto mettere alla prova.

Si procede con le nomination dei professori che scelgono a maggioranza tra gli allievi del Ferro Emanuele, del quale va in onda il filmato già visto in settimana della lezione con Di Francesco dove era stato ripreso dall’insegnante perchè non conosceva il significato del testo e l’autore del brano; l’allievo si giustifica rivelando di aver preparato durante le vacanze un inedito, Zerbi non ha necessità di sentirlo cantare e, non trovando la sua motivazione sufficiente, dice no alla permanenza di Emanuele, la Turci concorda con il collega, Di Francesco trova che l’allievo abbia un bel timbro ma non è pronto mentalmente e dice no.

Emanuele è quindi ufficialmente eliminato dalla scuola, la Ferreri avrebbe detto no anche se le avrebbe fatto piacere ascoltare il suo inedito. Si riapre la sfida a squadre, la prima prova è la Shake Remix di Vodafone che vede contrapporsi Zic e Carmen in una sfida tra inediti, il primo canta “Capodanno”, la Turci lo apprezza e lo paragona ad un leader di gruppi internazionali e anche la Ferreri ne apprezza il timbro. Carmen esegue “La complicità” ed esclude dal voto la Turci che però si complimenta con lei, la Ferreri vota per Zic per la modernità del pezzo, Di Francesco sceglie Zic e così Rudy. 1-0 per il Fuoco. Seconda prova, Claudia balla con Marcello il passo a due della Peparini su “Errori di felicità” di Casalino, Lauren si esibisce nella coreografia di Garrison con Giuseppe su “Your song” di Rita Ora. Lauren esclude la Celentano, Goodson vota per Lauren, la Peparini concorda, così Garrison. 2-0 per il Fuoco.

Terza prova, Emma (Ferro) esegue al pianoforte “Fast car”, Luca (Fuoco) propone il suo nuovo inedito “L’amore ci salverà”. Emma esclude la Turci, Zerbi vota per Emma, Di Francesco concorda, la Ferreri è contenta del lavoro di Luca ma vota per Emma. 2-1 per il Fuoco.

Maria rivela che Emma è diventata molto amica di Biondo e Luca mentre non si è trovata bene con le altre ragazze, tanto che in un filmato si vede lei esprimere il proprio malessere in un biglietto scoperto da Biondo, Carmen interviene per dire che, se all’inizio non era in sintonia con Emma, oggi non ha più problemi con lei, Zerbi la accusa di ipocrisia, l’allieva tenta di giustificarsi ma non viene creduta, Yaser interviene per scusarsi del suo atteggiamento verso la Turci e Carmen scoppia in lacrime. E’ il momento dello sponsor ECampus, Maria fa una domanda su “Romeo e Giulietta” a Valentina che risponde esattamente. La seconda sfida a squadre, essendo al meglio dei 3 punti, non è ancora conclusa e la fine si vedrà da lunedì nel daytime di Canale 5, Maria dà appuntamento alla settimana prossima.

