Quattro sono gli allievi «temporaneamente sospesi dalla scuola». Un provvedimento motivato dalle intemperanze del quartetto. Il giovane cantante Biondo è tra i quattro allievi «temporaneamente sospesi» dalla produzione del talent di Maria De Filippi. Che ha dichiarato sottovoce: «Ho organizzato io il party e ho messo in mezzo tutta la classe». L’annuncio è stato dato durante la diretta dello speciale in onda sabato 13 gennaio 2018 su Canale 5. I ragazzi, si sono resi «colpevoli» di schiamazzi notturni nel residence dove sono alloggiati e di aver ecceduto con l’alcol. Le conseguenze per il «mancato rispetto delle regole» erano già state anticipate nel daytime di venerdì dall’insegnante di danza Alessandra Celentano. Rivolgendosi ai tre ballerini Nicholas, Vittorio e Filippo aveva detto: «Sono cose molto gravi e ci saranno conseguenze molto gravi».

Amici 2018 Ed. 17: Provvedimento disciplinare.

Nella diretta andata in onda ieri, 13 gennaio, il provveddimento è arrivato per i tre ballerini Nicholas, Vittorio e Filippo e per il cantante Biondo: «temporaneamente sospesi dalla scuola». Per il resto della classe, la produzione ha deciso invece di adottare un provvedimento «socialmente utile»: «I ragazzi si mettono a disposizione del Comune di Roma per aiutare a ripulire, notte tempo, le strade della capitale». Ha aggiunto Maria De Filippi: «Così impiegherete il vostro tempo in cose diverse, e laddove il Comune non fosse d’accordo, troveremo sicuramente un lavoro socialmente utile da farvi fare, tanto c’è l’imbarazzo della scelta». Ha continuato la conduttrice: «chi arriva alla scuola di “Amici” ha l’opportunità di vivere della propria passione, che sia canto o che sia ballo. Perché non esistono soltanto i cantanti che vendono milioni di dischi: esistono i musicisti, gli insegnanti, quelli che stanno dietro le quinte e quelli che comunque lavorano sulla musica e con la musica. A fronte di questa opportunità data ai ragazzi, vengono impartite delle regole che, si spera, possano in qualche modo aiutare questi giovani a essere concentrati e nella situazione ottimale per apprendere ciò che i professori di questa scuola sono chiamati a insegnare loro». La De Filippi ha poi aggiunto: «Tutti siamo stati giovani, tutti abbiamo trasgredito le regole, io stessa penso di averlo fatto. Ma bisogna richiamare chi trasgredisce queste regole. Non voglio entrare nel merito. Sono successe delle cose che, se fossero capitate anche a mio figlio, non sarei pazza di gioia».

Possibilità di sostenere un esame di riammissione.

Nei prossimi giorni ai ragazzi sarà data la possibilità di sostenere un esame di riammissione, in cui dovranno dimostrare di «meritare il posto». Ha detto loro l’insegnante di danza: «Per quanto riguarda il ballo, dovrete affrontare quattro coreografie, una per ciascun professore. Per il canto, invece, saranno i professori a dire in cosa consisterà l’esame di Biondo». Ha concluso rivolgendosi ai colleghi Bill Goodson, Veronica Peparini e Garrison: «Vi pregherei di non essere clementi».

