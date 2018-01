Belen Rodriguez: mostra i momenti più belli della vacanza trascorsa negli Emirati Arabi

Belen Rodriguez, di ritorno dalla vacanza trascorsa negli Emirati Arabi. Su Instagram ha pubblicato uno video che la vede protagonista tra le dune del deserto e scenari mozzafiato, nel cui commento ha scritto: “L’unica regola del viaggio è… non tornare come si è partiti, ma tornare diversi“. Mostra a tutti i momenti più belli e significativi al fianco dei suoi affetti e a suo figlio, Santiago. Il bambino si troverà per la prima volta a non trascorrere del tempo con il suo papà per ben tre mesi. Stefano De Martino partirà come inviato del reality show “Isola dei Famosi”. Ospite a Verissimo, De Martino ha svelato che non salterà il compleanno di Santiago: “Sarò ancora in Italia”. Ha poi detto: “Mi sono munito di ogni tipo di cose a livello tecnologico per poter stare in contatto con i miei affetti“. E per quanto riguarda il rapporto con Belen Rodriguez, sua ex moglie precisa “Ci vogliamo un bene dell’anima”.

I commenti ricevuti per le belle parole nei confronti di Belen.

Moltissimi i commenti ricevuti per le parole di Stefano De Martino per Belen, durante l’intervista a Verissimo, riguardo al loro rapporto: “Io e lei siamo in rapporti civilissimi, ci vogliamo un bene dell’anima. Ci siamo fatti il regalo più bello, lei mi ha fatto diventare padre e io l’ho fatta diventare madre“. Infatti sui social in tanti hanno lasciato sul profilo della Rodriguez, commenti, sottolineando le belle parole del suo ex. Silvia Toffanin ha anche sottolineato la somiglianza di Santiago al papà, e lui sorridendo ha risposto: “Non lo diciamo ad altra voce altrimenti la mamma si arrabbia!“.

