Sabato 13 gennaio alle 21.10 su Canale5 è ripartito “C’è posta per te”. Il programma, giunto alla 21esima edizione, come sempre vedrà Maria De Filippi pronta a raccontare nuove storie di gente comune e a organizzare sorprese grazie all’aiuto di personaggi famosi.

Gli ospiti della prima puntata sono stati Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi. Per i due è stata a tutti gli effetti la prima apparizione in tv della coppia. I due sono stati i protagonisti di una storia d’amore che ha commosso il pubblico di Maria De Filippi e hanno aiutato Giuseppe, un giovane ragazzo di Palermo, reduce da un periodo di difficoltà economica, a fare una sorpresa alla sua fidanzata e a chiederle scusa se le sue precarie condizioni economiche non consentono alla coppia di far crescere come lui vorrebbe il loro rapporto. Sono entrati in gioco la Hunziker e il marito che hanno regalato alla coppia un porta fortuna e un piccolo “aiuto” per iniziare una vita insieme.

Michelle Hunziker, la conduttrice del Festival di Sanremo 2018 hanno aiutato una coppia di fidanzati, originari di Palermo, in notevoli difficoltà economiche. Michelle Hunziker ha dichiarato a Maria De Filippi di essersi emozionata per la storia di Giuseppe e Chiara e ha confessato di aver concepito Sole nella città del protagonista di questa storia: “Avevo chiesto una grazia alla Cattedrale”.

Quella di ieri sera, 13 gennaio, è stata la prima apparizione televisiva per i coniugi Trussardi. La Hunziker si è detta emozionata quando ha fatto il suo ingresso nello studio. La showgirl è rimasta molto sorpresa di alcuni dettagli in comune tra la storia dei due giovani e la sua relazione con Tomaso Trussardi. Come Giuseppe e Chiara, anche la Hunziker e Tomaso si sono fidanzati nel 2011.

Giuseppe è un ragazzo di Palermo in difficoltà economiche, abbandonato dalla madre a 11 mesi e affidato a sua nonna Elena. Non può permettersi di sposare Chiara, fidanzati da sette anni. Lavora quasi 12 ore al giorno per soli 400 euro mensili. Ogni mese cerca di mettere da parte 50 euro per poter coronare il sogno del matrimonio. In tutti questi anni di fidanzamento Giuseppe ha potuto regalare alla fidanzata che tanto ama solo un braccialetto e un peluche a forma di panda. Giuseppe è rimasto solo, dopo la morte di sua nonna. I nonni della fidanzata hanno proposto al ragazzo di andare a vivere da loro. Giuseppe è arrivato nello studio di Maria De Filippi per promettere amore eterno a Chiara e per farlo ha pensato bene di farle una grande sorpresa. La conduttrice di Sanremo e il marito Tomaso sono scesi dalla scale. Michelle Hunziker ha letto le proposte di matrimonio scritte da Giuseppe e poi ha donato alla ragazza la borsetta regalata da Trussardi la prima volta che uscirono insieme: “All’interno c’è una anche una piccola spinta per realizzare i vostri sogni”. Giuseppe ha promesso una serie di cose e inginocchiandosi di fronte a Chiara ha domandato: “Voglio che diventi mia moglie. Lo vuoi?”. Chiara, visibilmente emozionata, ha risposto di sì.

